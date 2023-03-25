Depremzedeler için örnek çalışma: İhtiyaca göre üretip gönderiyorlar

Adana’da Seyhan Belediyesi, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretime odaklandı. Belediye bünyesindeki dikimevinde depremzedeler için pijama takımı, iç çamaşırı, çocuk montu, mont ve uyku tulumları dikilerek ihtiyaç olan bölgelere gönderiliyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Depremzedeler için örnek çalışma: İhtiyaca göre üretip gönderiyorlar

Seyhan Belediyesi tarafından kurulan Seyhan Dikimevi’nde depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik destek maksatlı üretim yapılıyor. Depremin hemen ardından battaniye, iç çamaşırı ve kefen üreterek afetin yaşandığı illere gönderen belediye, şu anda da pijama takımı, iç çamaşırı, çocuk montu, polar mont, uyku tulumu hazırlıyor. Dikimevine usta öğreticiler ve atölyede çalışanların fazladan gönüllü olarak mesai yapmasıyla hazırlanan kıyafetler özenle paketlenip afet bölgelerine gönderilerek ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

"TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Deprem bölgelerinde mağazaların, işletmelerin kapanmasının ciddi bir ihtiyacı ortaya çıkarttığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Suyun bulunmamasıyla özellikle yıkama imkanlarının azalması nedeniyle çok sayıda iş ve iç çamaşırı talebi ortaya çıktı. Biz depremin başlangıcından bu yana bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz."

"İlk anda battaniyeyle başladık. Bizim elimizde stokta battaniyelerimiz vardı. Onlar yetmedi şehirden de bulamadık. Biz burada çok sayıda çeşitli kumaşlardan battaniye olmaya uygun kumaşlardan battaniye ürettik. Daha sonra kefen ihtiyacı ortaya çıktı. Aşağı yukarı bin civarında o noktada kefen sağlandı onlar da burada hazırlandı” dedi.

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