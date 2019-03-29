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Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanacak

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından binaların yıkıldığı Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde depremzedeler,...

Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanacak

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından binaların yıkıldığı Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde depremzedeler, oy kullanma işlemlerini AFAD tarafından kurulan çadırlarda yapacak.

Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, 300'ü aşkın ev hasar gördü. İlçedeki kırsal Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde ise oy kullanılan binalar, deprem nedeniyle hasar gördü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge sakinlerinin oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için iki mahalleye de çadır kurdu. Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubuklar Mahallesi'nde ise 50 depremzede seçmen, 31 Mart yerel seçimlerinde çadırlarda sandığa giderek, oy verecek.

FOTOĞRAFLI

DHA

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