Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!

Malatya'da konteyner kentte kalan bir aile iddiaya göre nakliyecilerin çıkardığı yüksek gürültüden rahatsız oldular. Nakliyeciler ve depremzede aile arasında gergin anlar yaşanırken bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga güç bela kontrol altına alındı.

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Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. Konteynerde kalan aile nakliyecilerin çıkardığı gürültüden rahatsız oldu ve aralarında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Depremzede aile ve nakliyeciler arasında çıkan tartışma bir anda taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin yaralandığı olay özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Nakliyecilerin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini ileri süren konteyner kent sakinleri şahıslar hakkında şikayetçi olurken, nakliyeciler ise polis eşliğinden bölgeden çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!Depremzedeler ve nakliyeciler birbirine girdi! Polis ekipleri zor ayırdı!

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