Depremzedelerden devlete teşekkür mesajı

6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir'de evleri hasar gören depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kente AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Şehir Stadına 217, Buca Hipodromuna 194, Buca Stadına 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadırın kurulumu tamamlanırken 2 bin 38 çadırın ise kurulum aşamasında olduğu ifade edildi.

"DEVLET BİZE SAHİP ÇIKTI"

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanına kurulan çadır kentte kalan depremzedelerden Dilek Kızıldağ, yaşadıkları binada çatlaklar olduğu için evlerine giremediklerini ifade ederek, "Devlet bize sahip çıktı. Hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun. Devlet büyüklerimiz, milletvekillerimiz gelip bir eksiğiniz var mı diye soruyorlar sürekli" diye konuştu.

Aynı çadır kentte kalan depremzedelerden Necati Yılmaz da korkudan evlerine giremediklerini ve çadırda kaldıklarını söyleyerek, "Hanımım rahatsızlanmıştı, hemen doktor gelip baktı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

"AKLI, YÜREĞİ İZMİR'DE OLAN MİLLETİMİZ RAHAT OLSUN, DEVLET BURADA"

Evlerinde hasar meydana geldiğini ve kızının panikatak hastası olduğunu dile getiren depremzede Murat Güler ise depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimlerinin seferber olduğunu söyledi. Bornova Kaymakamı'nın depremden sonra ilk yarım saatlik süre içinde çadır kurulumuna başladığını söyleyen Güler, "Tüm ihtiyacımız gideriliyor. Tek üzüntümüz ölü ve yaralılarımızın olması. Aklı, yüreği İzmir'de olan milletimiz rahat olsun, devlet burada. Gerek merkezi hükümet, gerek belediyeler seferber oldu. İnsanların tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Yüce milletimizin alicenaplığını da gördük burada. Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız da geldi. Herkesle ilgileniyorlar" şeklinde konuştu.

Çadır kentte birçok kurum ve kuruluşun AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde depremzedelere yardımlarda bulunduğu ve yemek ikram ediyor. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232 bin 917 öğün yemek ikramı yapılırken, sıcak ve soğuk içecekler, su, hijyen malzemeleri, giyecek gibi yardımlara da ara vermeden devam ediliyor.