Depremzedelere yardım dağıtan 60 gönüllünün yüksek motivasyonu görüntülere yansıdı

Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara yardım ulaştıran gönüllülerinin, el ele vererek yardım malzemelerini taşıdığı anlardaki yüksek motivasyon kameralara yansıdı.

Türkiye'yi derinden sarsan ve özellikle Elazığ ile Malatya illerini etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ülkenin dört bir yanından gönüllüler bölgeye akın etti. Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının deposunda, 60 gönüllü deprem mağdurları için gelen yardımları paketleyerek ihtiyaç sahiplerine İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda dağıtımını ise sürdürüyor. Ayrıca gönüllülerin yüksek motivasyonu ve yardım severliği de göz dolduruyor.

Kaynak: İHA