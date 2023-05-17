Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı

Seçimlerin hemen ardından otelde kalan depremzedeleri otelden dışarı atan ve tepkilerin odağı haline gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı Genel sekreteri ve ilgili diğer kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin seçimlerin hemen ardından kamuoyunda depremzedeler hakkında oluşturulan kötü algı ve söylemlerin artması üzerine Tekirdağ büyükşehir belediyesinin intikam alırcasına deprem zedeleri kapı dışarı etmeye kalkması Türkiye ayağa kalkmış çok büyük tepkiler gösterilmişti.

SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA DEPREMZEDELERİ KAPI ÖNÜNE KOYMAYA KALKTILAR

akanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"DEPREM BÖLGESİ AK PARTİ'YE OY VERDİ DİYE BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?"

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kumbağ'da otellere yerleştirilen vatandaşlar kapı dışarı edilmek istendi. Konuya dair bir depremzede, "Deprem bölgesi AK Parti'ye oy verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz?" dedi.

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