Depu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Depu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Depu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Depu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Depu 8 Ocak 2000 tarihinde Lobito şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Laurindo Dilson M. Aurélio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Depu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Liderfute yapmaktadır. Depu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gil Vicente FC futbol takımında oynamaktadır. Gil Vicente FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Depu'nin Gil Vicente FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Depu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Depu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Depu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Depu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Caála

1 Temmuz 2021 yılında Sagrada

1 Temmuz 2022 yılında Petro Luanda

31 Ocak 2023 yılında Gil Vicente

Depu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Depu şuan Gil Vicente FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Depu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Angola takımında 9 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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