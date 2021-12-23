Derbeder ne demek, TDK'ya göre Derbeder kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derbeder ne demek? Derbeder TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derbeder kelimesi. Peki derbeder ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derbeder nedir, derbeder kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERBEDER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derbeder kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Derbeder kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre derbeder kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)



DERBEDER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Benim gibi derbeder bir biçareye tokat atmaktan kolay ne olur?

