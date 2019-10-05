Derbent yollarına bakım ve onarım

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Derbent mahallesinde yapılan altyapı çalışmaları sonrasında yollara bakım ve onarım gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan sokakların bakım ve onarımı yapıldı. Çalışmalarda 400 ton asfalt malzeme kullanıldı. İSU'nun Kartepe Derbent Mahallesi sokaklarında yağmursuyu hattı inşa etti. Gerçekleştirilen yağmursuyu altyapı çalışmaları sonrasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bozulan sokakların bakım ve onarımını yaptı.

Kış turizminin yapıldığı Kartepe eteklerinden gelen sular ve yaşanan aşırı yağışlar, Derbent bölgesinde su baskınlarına neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri de Derbent mahallesinin birçok noktasında yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mahallenin sokaklarına 570 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa etti.

Kaynak: İHA