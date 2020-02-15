Derbi öncesi büyük şok! Fenerbahçe'ye iki oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe derbi öncesinde büyük bir çok yaşadı. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ligde son iki maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, kritik üç puan daha kaybetti ve son 3 haftayı 1 puanla geçmiş oldu.

EMRE BELÖZOĞLU SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilere Galatasaray derbisi öncesi iki kötü haber daha geldi. Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesinde başlayan ve devre arasında oyuna giren Emre Belözoğlu, sahada yalnızca 20 dakika kalabildi.

Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna giren tecrübeli yıldız, 66. dakikada sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

LUİZ GUSTAVO SARI KART GÖRDÜ

Sarı-lacivertli takımın orta sahasındaki bir diğer önemli isim Luiz Gustavo'da 85. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Brezilyalı futbolcu kritik Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.