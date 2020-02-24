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  3. Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından galibiyet sevinci yaşayan Kırıkkaleli bir vatandaş soğuk havaya rağmen çıplak halde sokağa çıkarak derbi sevinci yaşadı.

Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından galibiyet sevinci yaşayan Kırıkkaleli bir vatandaş soğuk havaya rağmen çıplak halde sokağa çıkarak derbi sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırıkkale'de yüzlerce sarı-kırmızı taraftar sokaklara döküldü. Taraftarlar arasında bir vatandaş ise eksi 2 derecelik havaya rağmen üstündeki kıyafetlerini çıkarttı. Çıplak vaziyette sokakta derbi sevinci yaşayan taraftarı görenler ise şaşkınlıkla izledi.

Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA




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