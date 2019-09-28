Derbide 11’ler belli oldu
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'na karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'na karşı karşıya gelecek. İki takımın da ilk 11'i belli oldu. Kadrolar şu şekilde:
Galatasaray: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel - Falcao.
Fenerbahçe: Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar - Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Kruse - Vedat.
Kaynak: İHA
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