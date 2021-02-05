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  3. Derbide gözler Altay ve Muslera'da

Derbide gözler Altay ve Muslera'da

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kaleci performansları sonuca doğrudan etki edecek.

Derbide gözler Altay ve Muslera'da

Süper Lig'de heyecanla ve merakla beklenen gün geldi çattı. 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı maça Altay Bayındır damga vurmuş ve yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarak karşılaşmanın 0-0 sona ermesinde büyük rol oynamıştı. Genç kaleci, ligde oynanan Hatayspor maçında da takımına adeta tek başına puan kazandırmıştı. 

Fernando Muslera ise ilk yarıda oynanan derbide yaz aylarında geçirdiği sakatlık nedeniyle süre alamamıştı. Uruguaylı file bekçisi, sakatlığı atlatıp formasını tekrar giydiğinden bu yana Galatasaray kalesinde 15 kurtarış yaptı ve biri penaltıdan olmak üzere yalnızca 2 gol yedi. 

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Derbide gözler Altay ve Muslera'da

ALTAY İLE 21 MAÇ

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 22 maçın 21'inde kaleyi korudu.

Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü.

Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 7'sinde kalesini gole kapatırken, 14'ünde ise en az bir kez topu filelerinden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, 4. kez Galatasaray'a karşı forma giyecek. Fenerbahçe, geçen sezon Altay'ın kaleyi koruduğu derbilerde 1 kez 3-1 yenildi, 2 kez 0-0 berabere kaldı.

Derbide gözler Altay ve Muslera'da

MUSLERA GERİ DÖNDÜ

Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemezken, iyi bir dönüş yaptı.

Sezonun büyük bölümünde formasından uzak kalan tecrübeli file bekçisi, sadece son 4 müsabakada Galatasaray kalesini koruyabildi.

Uruguaylı file bekçisi, söz konusu müsabakaların 2'inde e kalesinde birer gole engel olamadı. Muslera, 2 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, Muslera'nın kalede olduğu son 4 maçını da kazandı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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