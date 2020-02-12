İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Derbide zafer VakıfBank’ın

Derbide zafer VakıfBank’ın

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Derbide zafer VakıfBank’ın

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra 4, Cansu 6, Gabi 11, Zehra 15, Haak 23, Michelle 13, Gizem (L), Ebrar 1, Gözde 1, Maja

Fenerbahçe: Kelsey 8, Eda 11, Naz 5, Jordan 19, Bahar 4, Ceren, Aylin (L), Fatma 1, Beliz 1

Setler: 24-26, 25-17, 25-18, 25-21

Süre: 110 dakika (31', 24', 26', 29')

Derbide zafer VakıfBank’ın

Derbide zafer VakıfBank’ın

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT