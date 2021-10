Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu o anları anlattı!

Süper Lig'de dev derbiden takımı ile birlikte 2-1'lik üstünlükle ayrılan ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan siyah beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını çıkararak takımına galibiyeti getirmişti. Genç file bekçisi penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "Hislerim, topu aldığından beri belliydi, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

A Milli Takım'da oynamayı çok istediğinin ve ilerde bunun olacağının altını çizen Ersin Destanoğlu, ''A Milli Takım'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım'da oynuyorum, zaman geçtikçe daha iyiye gidiyoruz, iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20.'' dedi.

"TOPU ALINCA HİSLERİM BELLİYDİ"

Daha önce Mostafa Mohamed'in penaltılarını izlediğini ifade eden genç kaleci, ''Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı.''

"HER ANLAMDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Kendilerini her anlamda geliştirmeye devam ettiklerini ve bu kapsamda çalışmalarında devam ettiklerini ifade eden Ersin Destanoğlu ''Her pozisyonu, penaltı, duran top, korner... Analiz hocalarımız bize gösteriyorlar. Geçen hafta da duran toplardan gol yedik. Bugün nasıl sert savunma yapılacağını gösterdik, her anlamda daha iyi olacağız.'' şeklinde konuştu.