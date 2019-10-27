Derbiyi basın ordusu takip etti

Beşiktaş-Galatasaray derbisini 6'sı yabancı olmak üzere toplam 255 basın mensubu takip etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Park'ta oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçını basın ordusu takip etti. Derbiyi toplam 255 basın mensubunu tribünden takip etti. 255 kişinin içerisinde 6'sı Japonya, İsrail ve Suudi Arabistan'dan geldi. Derbiyi ayrıca birçok ülkeden de canlı yayınlandı.

Kaynak: İHA