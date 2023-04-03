Dercio Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dercio Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dercio Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dercio Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dercio Augusto 14 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da Dércio Meque Augusto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dercio Augusto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dercio Augusto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dercio Augusto'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dercio Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dercio Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Black Bulls
1 Temmuz 2021 yılında Leixões B
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Dercio Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dercio Augusto şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
Dercio Augusto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Mozambik U20 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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