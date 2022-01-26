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  3. "Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur!" Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu! "Tüm siyasilere örnek olsun!"

"Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur!" Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu! "Tüm siyasilere örnek olsun!"

Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı görüntülerinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu.

"Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur!" Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu! "Tüm siyasilere örnek olsun!"

Yönetilemeyen "kar" mağduriyetinde, İstanbul'un en lüks balık restoranında kendine, "1-2 saatlik yemek molası" veren İmamoğlu'nun görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yemek molası "Helal olsun" dedirtti. Varank'ın merdiven başında ekmek arası yediği fotoğrafları, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur! Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu! Tüm siyasilere örnek olsun!

"TÜM SİYASİLERE ÖRNEK OLSUN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fedakarlıklarıyla tüm siyasilere örnek olmaya devam ediyor. Evlat sahibi olduğu gün dahi işinin başında olan Bakan'ın görev aşkı, vatandaşı gururlandırdı. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun yemek molası gündemde deprem etkisi yaratırken, Varank'ın merdiven başında ekmek arası yediği görüntüler yeniden gözler önüne serildi. Sosyal medya kullanıcılarından Varank'a, "Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur" övgüleri geldi.

Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur! Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu! Tüm siyasilere örnek olsun!Derdi çalışmak olanın, yemek molası böyle olur! Mustafa Varank'ın yemek molası gündem oldu! Tüm siyasilere örnek olsun!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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