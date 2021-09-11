Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinden bu yana kayıp olan Ahmet Çetin'in cansız bedenine Beylerbeyi'nde ulaşıldı. Olayla ilgili Çetin'le en son birlikte olan bir arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşının verdiği ifadeden sonra suçsuz olduğu belirlenirken, polis Ahmet Çetin'in dereye kendisinin atladığını tespit etti.

4 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınmayan Ahmet Çetin'in (24) ailesi Küçükçekmece'de polise giderek kayıp başvurunda bulunmasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araştırma ekipleri, Çetin'in eşyalarını Küçükçekmece'deki Hasanoğlu Deresi'nde bularak olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

EN SON BİRLİKTE GÖRÜLDÜĞÜ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ahmet Çetin'i son gören kişi olan Murat K. isimli arkadaşı bir televizyon programına bağlanarak olayla ilgili açıklama yaptı. Murat K.'nin söylemlerinde çelişki bulan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk etti.

KENDİ İSTEĞİYLE ATLAMIŞ

Murat K sorgusunda bol miktarda alkol aldıklarını ve arkadaşı Ahmet Çetin'in kıyafetlerini çıkararak dereye atladığını söyledi.

Murat K.'nin arkadaşının ailesinin vereceği tepkiden korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, eldeki bilgiler ve ifadelere göre olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Ahmet Çetin'in dereye kendi isteği ile atladığını tespit etti.

Olayla ilgili polisi incelemesi devam ediyor.