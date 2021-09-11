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  3. Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

Küçükçekmece'de bir dere kenarında siyah bir poşette eşyaları bulunan ve şüpheli şekilde kaybolan Ahmet Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Çetin'in kaybolmadan önce en son birlikte görüldüğü arkadaşı olan Murat K.'nın verdiği çelişkili ifadeler sonrası gözaltına alındı.

Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinden bu yana kayıp olan Ahmet Çetin'in cansız bedenine Beylerbeyi'nde ulaşıldı. Olayla ilgili Çetin'le en son birlikte olan bir arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşının verdiği  ifadeden sonra suçsuz olduğu belirlenirken, polis Ahmet Çetin'in dereye kendisinin atladığını tespit etti.

4 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınmayan Ahmet Çetin'in (24) ailesi Küçükçekmece'de polise giderek kayıp başvurunda bulunmasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

Araştırma ekipleri, Çetin'in eşyalarını Küçükçekmece'deki Hasanoğlu Deresi'nde bularak olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

EN SON BİRLİKTE GÖRÜLDÜĞÜ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ahmet Çetin'i son gören kişi olan Murat K. isimli arkadaşı bir televizyon programına bağlanarak olayla ilgili açıklama yaptı. Murat K.'nin söylemlerinde çelişki bulan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk etti.

Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

KENDİ İSTEĞİYLE ATLAMIŞ

Murat K sorgusunda bol miktarda alkol aldıklarını ve arkadaşı Ahmet Çetin'in kıyafetlerini çıkararak dereye atladığını söyledi.

Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haber

Murat K.'nin arkadaşının ailesinin vereceği tepkiden korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, eldeki bilgiler ve ifadelere göre olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Ahmet Çetin'in dereye kendi isteği ile atladığını tespit etti.

Olayla ilgili polisi incelemesi devam ediyor.

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