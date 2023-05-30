Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrılan 73 yaşındaki Muharrem Yıldız'dan yakınları haber alamadı. Bir süre sonra Muharrem Yıldız'ın kıyafetleri yol kenarında bulunan derenin korkuluklarına asılı vaziyette bulundu.

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Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dere kenarında üzerindeki kıyafetleri çıkartarak korkuluklara asan 72 yaşındaki adam kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KIYAFETLERİNİ KORKULUKLARA ASIP ORTADAN KAYBOLDU

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi İkinci Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden ayrılan 73 yaşındaki Muharrem Yıldız'dan yakınları haber alamadı. Bir süre sonra Muharrem Yıldız'ın kıyafetleri yol kenarında bulunan derenin korkuluklarına asılı vaziyette bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaybolan Yıldız'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Yıldız'ın kıyafetlerinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

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KAYNAK: İHA

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