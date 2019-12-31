Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalarıyla yılbaşı öncesi Diyarbakır'dan Bingöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bingöl'ün Genç ilçesi Çamlık mevkisindeki kırsal alanda operasyon başlattı. Narkotik köpekleri "Vana" ile "Öğle'nin de kullanıldığı operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi. Esrarı dere yatağına saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA