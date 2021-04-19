Kontak kapattılar! Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepkiSami Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleOto yıkamacılarda çamur bereketi! Çamur yağışı onlara yaradıIrak'ta çöplük alan aşevine dönüştü: İhtiyaç sahiplerine iftar veriliyorAlanya’da kısıtlamayı ihlal ettiler, ceza yediler!Giriş çıkışlar kapatıldı! Çanakkale'de bir köy 14 günlük karantinaya alındıABD’de halka açık akvaryumdaki vizonlarda Covid-19 tespit edildiABD’nin desteklediği girişimcilik projesi! Tarımda Yenilikçi Drone Uygulamaları projesi ödül getirdiKendini vurduğu iddia edilmişti, 5 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Dere yatağından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Dere yatağından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Artvin Hopa ilçesinde yaşayan Yasemin Bekar yıllardır dere ve nehir yataklarından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor. Yasemin Bekar topladığı ağaç kökleri ve çeşitli malzemeleri işleyerek bambaşka görünüme kavuşturuyor.

Dere yatağından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Artvin'de yaşayan Yasemin Bekar, dere ve nehir kenarlarından topladığı ağaç kökleri ve çeşitli malzemeleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. İlçede esnaflık yapan ve boş zamanlarını ahşap sanatıyla uğraşan Bekar, bu uğraşı için atölye bile kurmuş. Dere ve nehir yataklarında ağaç kökü toplayan Bekar, atölyesinde yapıştırma, kesme ve zımparalama gibi işlemlerden geçirerek sanat eserine dönüştürüyor.

AĞAÇ KÖKLERİNDEN FİGÜRLER YAPIYOR

İlk başlarda küçük çaplarda soyut eserler yapan Yasemin Bekar, sanatını geliştirmesiyle ağaç köklerinden figürler yaptığını belirtilerek "Bu figürleri dere ve nehir kenarlarındaki malzemeleri kullanarak yapıyorum. Sanata aşığım ve gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu eserleri ağaç köklerinden yapıyorum. Dağda, bayırda, dere kenarında, nereye gitsek bir ağaç kökü görsek hemen alıp eve getiriyorum. Onu neye dönüştürebiliriz diye ortaklar arası konuşup eser çıkarıyoruz. Ben de güzel sanatlar öğrencisiyim. Her yaşa uygun eserler çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dere yatağından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Dere yatağından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Dere yatağından topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT