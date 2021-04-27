Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, "Gençler pandemi döneminde yeni sloganını arıyor" yarışması

Türkiye geneli liseler arası düzenlenen yarışmada, "Maske ile dostsun, vaka listesinde yoksun" sloganıyla Emirhan Aydın (İstanbul) birinci, "Kovid illet, tedbirle yönet" sloganıyla Beyza Atalar (Gaziantep) ikinci, "Sağlığın için maskeyi, geleceğin için eğitimi yok sayma" sloganıyla Gülcan Azar (Denizli) üçüncü, "Temizlikten güce, mesafeden güvene, maskeden sağlığa tamam mı?" sloganıyla Erkan Önemli (Denizli) dördüncü oldu.

DERECE YAPANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, düzenlenen törende, İstanbul ve Gaziantep'ten katılan birinci ve ikinciye ödüllerini takdim etti. Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya 479 öğrencinin katıldığını belirterek, "Bu katılım sonucunda ilimizde oluşturduğumuz komisyon tarafından sloganlar değerlendirilmiş, birinciye Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncü ve dördüncüye ise çeyrek altın layık görüldü. Yarışmada dereceye giren İstanbul'dan ve Gaziantep'ten gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ailelerini kutluyorum." diye konuştu. Yarışmanın birincisi Emirhan Aydın da edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle yarışmaya katıldığını aktararak, dereceye girmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı