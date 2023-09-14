Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış

Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayvancılık yapan Reşit Kaya isimli çiftçi, bölgede hayvancılık sürmesi için kurduğu güneş enerjisi sayesinde hayvanlarının su ihtiyacını ve 10 çobanın da elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış

Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayvancılık yapan Reşit Kaya isimli çiftçi, bölgede hayvancılık sürmesi için kurduğu güneş enerjisi sayesinde hayvanlarının su ihtiyacını ve 10 çobanın da elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Irak sırında bulunan Derecik ilçesinde yaşayan Reşit Kaya isimli çiftçi, 2 bin küçükbaş hayvanı ve bölgedeki hayvancılığın bitmemesi için 2 bin rakımda 2 farklı noktaya güneş enerji paneli kurdu. Kurduğu panel sayesinde elde ettiği enerjiyle hidrofor kullanarak 5 kilometreden hayvanları için su getirirken, 10 çobanı da elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede hayvancılığın bitmemesi için 2 bin rakama güneş enerji paneli kurduğunu belirten Reşit Kaya, "Derecik ilçesinde hayvancılığı sürdürmek için her türlü imkanları sağlıyorum. Bölgede hayvancılığın devamı için 2 bin rakımda iki noktaya panel kurdum. 5 kilometre uzaklıkta bulunan hayvanlarıma hidroforla su götürmeyi ve 10 çobanımız için elektrik imkanını sağladık. Kaldıkları sürece televizyon, telefon ve aydınlatma gibi ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bizde yetkililerden bölgemize hayvancılık için bir tane su kuyusu yapılmasını istiyoruz. İnşallah elimizde geldikçe bölgede hayvancılığı sürdüreceğiz" dedi.

Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış

Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış

Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış

Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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