Derecik'te şehit ailelerine ziyaret

HAKKARİ'nin Derecik İlçesi Kaymakamı İdris Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Derecik Şehitliği'ne gidip dua etti ardından şehit yakınlarını ziyaret etti.

Derecik'te, 15 Temmuz Şehitler ve Milli Birlik Günü nedeniyle, sabah saatlerinde, Derecik Kaymakamı İdris Aslan ve beraberindeki heyetle ilçedeki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret edip dua etti. Aslan'a Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik Alay Komutanı Osman Elmacı, İlçe Jandarma Komutanı Onur Konuk, bazı siyasi parti temsilcileri ve dernek başkanları eşlik etti. Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakan Kaymakam Aslan ve beraberindekiler, daha sonra şehit yakınlarını ziyaret etti. Burada şehitler için dua eden Kaymakam Aslan ve beraberindekiler şehit aileleriyle sohbet etti.

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DHA