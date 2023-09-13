Derecik’te seracılık yaygınlaşıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Akdeniz ikliminin hakim olması nedeniyle başlatılan seracılık faaliyeti gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Ilıman bir iklime sahip olan Derecik ilçesinde, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle seracılığa ilgi artıyor. 3 yıldır Derecik ilçesinde 20 dönüm arazi üzerinde kurulan 5 serada ailesi ile beraber sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Mehyet Es, hem Derecik'e hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bölgede seracılığın yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığını belirten Mehyet Es, ailesi ile beraber Derecik ilçesinde kurduğu serada yılda 2 defa hasat elde ettiğini söyledi. Ürettiği salatalık, domates, biber, patlıcan, marul ve lahana gibi ürünleri satarak geçimini sağladığını dile getiren Es, "Her serada yaklaşık 3 bin baş marul, karalahana ve karnabahar ekiyoruz. Salatalık ve domates gibi sebzelerden de her bir serada yaklaşık 5 tondan fazla ürün alıyoruz. Derecik ilçemizde seracılık bir geçim kaynağı haline geldi. Gerek valilik gerekse ilçe kaymakamlığı ve en önemlisi devletimizden daha da fazla destek bekliyoruz. İlçenin havası Akdeniz iklimi olduğu için örtü altında seracılık daha da genişletilebilir. Elde ettiğimiz ürünleri Şemdinli, Yüksekova ve Van'a kadar gönderiyoruz. Bundan sonra Adana ve Mersin'den değil kendi kendimiz sebzemizi karşılayacağız" dedi.

Babasıyla beraber sera bahçesinde çalışan üniversite mezunu Zeynep Es ise babasının desteğiyle okuduğunu ve üniversiteyi bitirdiğini ifade etti. Es, "Derecik'te babam dört mevsim boyunca bu bereketli topraklarda çiftçilik yaparak birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. Halk olarak bu toprakların ve iklimin tarıma ne kadar elverişli ve bereketli olduğunu biraz geç anladık. 5-6 seramız var. 10 kişi çalışıyoruz. Hem kendimiz kazanıyoruz hem de kendi halkımıza kazandırıyoruz. Grup halinde sabah geliyoruz akşama kadar bu işle uğraşıyoruz. Hem zevkli hem de bereketli bir iş" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)