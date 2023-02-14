Dereck Kutesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dereck Kutesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dereck Kutesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dereck Kutesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dereck Kutesa 6 Aralık 1997 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Angola,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dereck Germano Kutesa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dereck Kutesa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Dereck Kutesa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Servette FC futbol takımında oynamaktadır. Servette FC takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dereck Kutesa'nin Servette FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dereck Kutesa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dkimbaaa10/

Dereck Kutesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dereck Kutesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dereck Kutesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dereck Kutesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2013 yılında Servette U18

1 Ocak 2015 yılında Servette U21

1 Temmuz 2015 yılında Servette FC

1 Ocak 2016 yılında FC Basel

1 Şubat 2016 yılında Servette FC

30 Haziran 2016 yılında FC Basel

13 Eylül 2017 yılında FC Luzern

30 Haziran 2018 yılında FC Basel

5 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

27 Ağu 2019 yılında Stade Reims

25 Ağu 2021 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2022 yılında Stade Reims

30 Ağu 2022 yılında Servette FC

Dereck Kutesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dereck Kutesa şuan Servette FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dereck Kutesa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Servette FC

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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