Derek Cornelius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derek Cornelius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derek Cornelius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derek Cornelius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derek Cornelius 25 Kasım 1997 tarihinde Ajax, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kanada,Jamaika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Derek Austin Cornelius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derek Cornelius Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Derek Cornelius, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derek Cornelius'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Derek Cornelius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/d_cornelius13

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http://www.instagram.com/dcornelius13/

Derek Cornelius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Derek Cornelius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Derek Cornelius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derek Cornelius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Unionville

1 Ocak 2014 yılında VfB Lübeck U19

1 Temmuz 2014 yılında VfB Lübeck

29 Temmuz 2016 yılında VfR Neumünster

31 Ocak 2017 yılında Javor-Matis

18 Ocak 2019 yılında Vancouver

12 Temmuz 2021 yılında Panetolikos

31 Aralık 2022 yılında Vancouver

8 Ocak 2023 yılında Malmö FF

Derek Cornelius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derek Cornelius şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Derek Cornelius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ajax Thunder, Spartacus SC (-2011), Unionville Milliken Soccer Club (2011-12/2013), VfB Lübeck (1/2014-2014)

Kanada takımında 25 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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