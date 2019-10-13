Dereköy’de dere ıslah çalışması başladı

ANTALYA (İHA) – Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nin içinden geçen yaklaşık 10 kilometrelik derede ıslah çalışma başlatıldı. Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, köyün içinden geçen ve ağaçlardan dolayı taşarak ekili alanlara zarar veren derenin genişletme çalışmalarına başlandığını bildirdi. Mahalle muhtarı Taner Yaşa, "Köyümün içinden geçen dere için yıllardır uğraşlar verildi. Bu işi yapmak bizlere nasip oldu. Dere ıslah çalışmasının yapılmasının ardından köyümüz daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşacak" dedi.

Kaynak: İHA