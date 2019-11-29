Dereler BUSKİ ile daha temiz

Sağlıklı ve güvenilir içme suyunun teminatı Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, olası sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçebilmek hedefiyle, kentin çeşitli noktalarındaki derelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bursalılara standartlara uygun içme suyu temini ile kullanılan suların tekrar geri dönüşümünü sağlamanın yanı sıra ekolojik dengeyi gözeten çalışmalarda bulunduklarını da belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, bu kapsamda, büyükşehir sınırlarındaki derelerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Dere temizliği programı çerçevesinde, Mustafakemalpaşa Ovaazatlı, Nilüfer Çaylı, İznik Orhaniye, Mudanya Çekrice derelerindeki temizlik çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Gülenç, Gökdere'nin 11 Eylül Bulvarı ile Meydancık Mahallesi arasında kalan kısmındaki çalışmalarda da sona gelindiğini ifade etti. Gülenç, "Bursalıların içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur sularının taşınması ve su havzalarının korunması, temel görevlerimizin başında geliyor. Bütün bunların yanında, dere temizliği çalışmaları ile hem çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları sonucunda meydana gelebilecek felaketlerin önlenmesinde önemli bir işlevi yerine getiriyoruz. 2019 yılı içerisinde 52 kilometrelik dere temizliği çalışması gerçekleştirdik. Program takvimi kapsamında temizlik çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

Temizlik çalışmalarının, özellikle kış aylarında dere yataklarında meydana gelebilecek debi yükselmeleri sonucunda oluşabilecek dere taşmalarını önlemeyi amaçladığını vurgulayan Gülenç, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu doğrultusunda çalışmaların artan bir ivmeyle devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA