"Dereler, nehirler, havzalar tertemiz olacak"

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ergene ve Çorlu'da çarpık, düzensiz sanayileşme nedeniyle nehirlerimiz kirleniyordu. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık. Tüm Ergene'yi kapsayan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çoğunluğu Tekirdağ'da bulunan sanayi tesislerinden kaynaklı kirliliği, merkezi atık su arıtma tesisleri vasıtasıyla sona erdiriyoruz. Bu tesisler vasıtasıyla arıtılan atık suların yaklaşık 80 kilometre kolektör hattıyla Marmara Denizi'ne derin deşarjı sağlanacak. Hedefimiz 2019 yılında ilk etabı tamamlamak. Bu proje tamamlandığında Tekirdağ'ın dereleri, nehirleri, havzaları tertemiz olacak." dedi.

Kurum, partisince Çerkezköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday ve proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın Anadolu'dan Avrupa'ya geçişin, Rumeli'ye uzanışın şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda demokrasi ve kalkınmada hiç olmadığı kadar ileri seviyelere ulaştığını belirten Kurum, "Tabii bu 16 yılda karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıktı, çıkıyor. Türkiye olarak 16 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayisinde bir yere bağımlıydık, artık değiliz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı kendimiz üretiyoruz. Biz insansız hava araçlarımızı üretmemiş olsaydık, Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün durum farklı olurdu." diye konuştu.



Milli gelirin 236 milyar dolardan 860 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Kurum, "Yılda 36 milyar dolar ihracatı olan bir ülke, şimdi 160 milyar dolar ihracatı olan bir ülke... Yılda 70 milyar lira yatırım yapan bir ülke, şu anda 266 milyar lira yatırım yapan bir ülke. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülke vardı. Şimdi darbecilerin karşısına aslan gibi dikilen,16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen, FETÖ'yü defeden bir ülke var." ifadelerini kullandı.

- "Nehirler temizlenecek"

Kurum, Türkiye'nin dev projeler yapmaya, milletin gerçek problemlerini anlayıp çözmeye devam ettiğini vurguladı.

Proje yapmaya 2023 vizyonuyla devam ettiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Ergene ve Çorlu'da çarpık, düzensiz sanayileşme nedeniyle nehirlerimiz kirleniyordu. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık. Tüm Ergene'yi kapsayan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çoğunluğu Tekirdağ'da bulunan sanayi tesislerinden kaynaklı kirliliği, merkezi atık su arıtma tesisleri vasıtasıyla sona erdiriyoruz. Bu tesisler vasıtasıyla arıtılan atık suların yaklaşık 80 kilometre kolektör hattıyla Marmara Denizi'ne derin deşarjı sağlanacak. Hedefimiz 2019 yılında ilk etabı tamamlamak. Bu proje tamamlandığında Tekirdağ'ın dereleri, nehirleri, havzaları tertemiz olacak."

- "Yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Kentsel dönüşümün ivmesini arttırmak adına valiliklere genelge gönderdiklerini dile getiren Kurum, "Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle dönüşümü hızlandıracak. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. 20 yılda 6,7 milyon konutumuzu yenileyerek kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan adayı Süleyman Kuzova projelerini anlattı.





Kaynak: AA