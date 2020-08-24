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  3. Dereli Köyü sakinleri, sel felaketi bölgesinde geceyi endişe içinde geçirdi

Dereli Köyü sakinleri, sel felaketi bölgesinde geceyi endişe içinde geçirdi

Giresun'da dün akşam meydana gelen sel felaketinde bir askerimiz şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 118 köy yolu ulaşıma kapandı, 11 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dereli Köyü sakinleri, sel felaketi bölgesinde geceyi endişe içinde geçirdi

CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti. Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

BAKAN SOYLU: 133 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI

Bakan Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 1'i asker 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, "Şu anda 133 vatandaşımız arama-kurtarma marifetiyle kurtarıldı. Düğün salonunda vatandaşlarımız kurtarılmayı bekliyor. Arama- kurtarma ekipleri ve biz bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda 118 köy yolu kapandı. Birçok ilçemiz de bu yağmurdan etkilendi. Etkilenmeyen şimdi köylerde dahil olmak üzere buradaki hasarın ne olduğunu arkadaşlarımızla hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımız da özellikle öncelikle hep birlikteyiz. Yani her birimiz bir tarafa bakıyoruz, birimiz arama-kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklanıp, nasıl adım atılacağı konusunda. Biraz sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Çevre Şehircilik Bakanı'mız da burada olacak. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, selden afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşımızın hep yanında olacağız" dedi.

Dereli Köyü sakinleri, sel felaketi bölgesinde geceyi endişe içinde geçirdi



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