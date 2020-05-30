Deren Talu kimdir? Kaç yaşında? Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu son dönemlerde magazin gündeminden düşmüyor. Peki Deren Talu kimdir? işte detaylar...

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

KALBİNİ BARAN TINAZ'A KAPTIRDI

Baran Tınaz, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı.