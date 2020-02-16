Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.Meral Mutlu idaresindeki 38 YY 436 plakalı otomobil, Karaören mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarımsaklı Deresi'ne devrildi.Çevredekilerin yardımıyla sürücü ile isimleri henüz...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Meral Mutlu idaresindeki 38 YY 436 plakalı otomobil, Karaören mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarımsaklı Deresi'ne devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla sürücü ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuğu otomobilden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve 2 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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