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  3. Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.Meral Mutlu idaresindeki 38 YY 436 plakalı otomobil, Karaören mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarımsaklı Deresi'ne devrildi.Çevredekilerin yardımıyla sürücü ile isimleri henüz...

Dereye devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Meral Mutlu idaresindeki 38 YY 436 plakalı otomobil, Karaören mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki Sarımsaklı Deresi'ne devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla sürücü ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuğu otomobilden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve 2 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA




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