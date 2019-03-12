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  3. Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın,...

Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından semt mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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