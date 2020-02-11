Tokat'ın Niksar ilçesinde 7 metreden dereye düşen yaralı karacanın imdadına vatandaş yetişti. Yaralı Karacayı evine götüren vatandaş saç kurutma makinesi ile karayı ısıtıp yem verdi.

Niksar ilçesi Dereçay Mahallesinde Çanakçı Deresi'ne düşen yaralı karacayı fark eden Duran Aksu oğlu Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Ümit Aksu'ya haber verdi. Dere içerisinde sağa sola koşuşturan karacayı gören Ümit Aksu hemen suya girerek hayvanı kurtardı ve eve götürdü.

Yaralı ve ıslak durumdaki karacayı saç kurutma makinesi ile kurutup ısıtan Aksu; "Babam dere yatağının oradan eve gelirken, hayvan yukarı aşağı koştururken yaklaşık 7 metrelik duvardan dereye aşağı atlamış. Daha sonra babam geldi bana haber verdi birlikte gittik merdiven kurduk. Hayvan yaralıydı, birlikte çıkardık eve getirdik saç kurutma makinası ile kuruladık, ısıttık yiyeceğini suyunu verdik bakımını yaptık. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne bilgi verdik, şimdi teslim edeceğiz yavrumuzu" dedi.

Yaralı karaca Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne teslim edildi

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, karaca Yaban Hayati Teknikeri Ferdi Kocaktaş ve Sadık Pehlivan'a teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayati Teknikeri Ferdi Kocaktaş; "Yaralı karacamızı barınağımızda tedavisini yapacağız beslenmesini sürdüreceğiz, korunması ve geliştirilmesi açısından daha sonra tekrar buradaki yaşam ortamına doğaya salıvereceğiz" dedi.

Karacanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA