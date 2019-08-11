Dereye giren çocuk boğuldu

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde, serinlemek için dereye giren Yunus Emre Duman (15), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden Yunus Emre Duman, serinlemek için dereye girdi. Duman, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler ve aile, Duman'ı bulmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu bulunan çocuğa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yunus Emre Duman'a uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus Emre Duman hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA