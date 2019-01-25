Dereye uçan otomobilde ölen aile, son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, dün dereye uçan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Karabük-Zonguldak yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş yönetimindeki 67 NK 124 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Araç ters dönerek suya gömüldü. Sudan çıkarılan Satılmış Kocabaş (66) ile eşi Emine (65), gelinleri Sevgi (32) ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Enes Ali Kocabaş'ın (4) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Satılmış Kocabaş ile eşi Emine, gelinleri Sevgi ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın cenazeleri, Yenice Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Kazada ölen babasıyla aynı adı taşıyan ve Manisa Soma'da madenci olarak çalışan Satılmış Kocabaş, memleketine karne tatili için gönderdiği kızı ve eşi ile anne ve babasının tabutları başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve ailenin yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler, Yamaç Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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DHA