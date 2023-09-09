DergiCE, PAÜ’lüleri iş birliğine çağırıyor

Pamukkale Teknokent bünyesindeki firmalardan biri olan, dijital dünyada bilgiyi eğlenceye çeviren bir sosyal içerik platformu ve yeni medya girişimi olan DergiCE, PAÜ'lüleri bünyesinde içerik üretmeye ve paylaşmaya davet ediyor.

Dergice.com platformunun kurucusu ve dijital içerik üreticisi Hüseyin Eratalay, dergiCE hakkında şu bilgileri paylaştı: "Pamukkale Teknokent'te start-up projesi olarak ön kuluçkada yer alıyoruz. Şirketleşme yolunda ilerlerken kendi profillerinde içerikler üretmek isteyen dinamik bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Yine içerik üreticiliği eğitimi sayesinde sıfırdan dahi başlasanız profesyonelce içerikler üretebilirsiniz. Her platformda olduğu gibi dergiCE'nin de yazısal, görsel, sesli ve viral içeriklerde belirli standartları bulunmakta. Dergi standartlarına uygun olmayan içerikler maalesef yayımlanmıyor, revize için geri gönderiliyor. Böylelikle elimizden geldiğince dergi konseptinde içerikler üretmeye gayret ediyoruz. Amacımız, Türkçe'de kaynak sayısını artırmak, dezenformasyonu önlemek ve akademik Türkçe kavramını hafızalara kazımak. Araştırmacı yazarlık yapmak isteyenler ve Photoshop alanında uzmanlaşmak isteyenler dergiCE içerik platformunun davetlisi olup, AppStore ve PlayStore'dan uygulamamızı indirebilir, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir ve takip edebilir."

"Kullanıcı odaklı bir site olan dergiCE, öncelikli amacı bireysel gelişimlerine yatırım yapmak olan kişilere prestij ve kişisel markaları açısından daha faydalı olmayı hedeflemektedir" diyen Eratalay, şöyle konuştu:

"Herkes kendisinin öğretmeni olarak, araştırarak verilen eğitimi tamamlayıp örnek bir içerikle başvurularını bırakıyor ve ardından dergiCE'ye katılabiliyor. Dergice'de içerikler paylaşmak isteyenler ücretsiz içerik üreticiliği eğitimini tamamlayıp, kendi profillerinde içerikler üretebiliyor. İçerik sayısı on beşi geçen herkes ücretsiz başarı belgesi ve tik alarak doğrulanmış bir hesaba sahip olabiliyor. İçerik üreticiliği için Türkçeye hakim, dil bilgisi kurallarını iyi bilen, Photoshop'ta iyi ve görsel zekasına güvenen, cümlelerini resimlerle de anlatabilen, mizah anlayışı kuvvetli, araştırmacı/meraklı bir kişiliğe sahip, etkileyici içeriklerle farkındalık yaratabilecek kişiler aranıyor.

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Bünyesinde çalışacak ekip arkadaşları için ise; içerik editörü, video kurgu ve montaj yapabilen, seslendirmen, grafik tasarımcısı, sosyal medya yöneticisi aranıyor. Takım çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, planlı ve disiplinli olan herkesin başvurusunu bekliyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)