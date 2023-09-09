DergiCE, PAÜ’lüleri iş birliğine çağırıyor

Pamukkale Teknokent bünyesindeki firmalardan biri olan, dijital dünyada bilgiyi eğlenceye çeviren bir sosyal içerik platformu ve yeni medya girişimi olan DergiCE, PAÜ'lüleri bünyesinde içerik üretmeye ve paylaşmaya davet ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
DergiCE, PAÜ’lüleri iş birliğine çağırıyor

Pamukkale Teknokent bünyesindeki firmalardan biri olan, dijital dünyada bilgiyi eğlenceye çeviren bir sosyal içerik platformu ve yeni medya girişimi olan DergiCE, PAÜ'lüleri bünyesinde içerik üretmeye ve paylaşmaya davet ediyor.

Dergice.com platformunun kurucusu ve dijital içerik üreticisi Hüseyin Eratalay, dergiCE hakkında şu bilgileri paylaştı: "Pamukkale Teknokent'te start-up projesi olarak ön kuluçkada yer alıyoruz. Şirketleşme yolunda ilerlerken kendi profillerinde içerikler üretmek isteyen dinamik bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Yine içerik üreticiliği eğitimi sayesinde sıfırdan dahi başlasanız profesyonelce içerikler üretebilirsiniz. Her platformda olduğu gibi dergiCE'nin de yazısal, görsel, sesli ve viral içeriklerde belirli standartları bulunmakta. Dergi standartlarına uygun olmayan içerikler maalesef yayımlanmıyor, revize için geri gönderiliyor. Böylelikle elimizden geldiğince dergi konseptinde içerikler üretmeye gayret ediyoruz. Amacımız, Türkçe'de kaynak sayısını artırmak, dezenformasyonu önlemek ve akademik Türkçe kavramını hafızalara kazımak. Araştırmacı yazarlık yapmak isteyenler ve Photoshop alanında uzmanlaşmak isteyenler dergiCE içerik platformunun davetlisi olup, AppStore ve PlayStore'dan uygulamamızı indirebilir, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir ve takip edebilir."

"Kullanıcı odaklı bir site olan dergiCE, öncelikli amacı bireysel gelişimlerine yatırım yapmak olan kişilere prestij ve kişisel markaları açısından daha faydalı olmayı hedeflemektedir" diyen Eratalay, şöyle konuştu:

"Herkes kendisinin öğretmeni olarak, araştırarak verilen eğitimi tamamlayıp örnek bir içerikle başvurularını bırakıyor ve ardından dergiCE'ye katılabiliyor. Dergice'de içerikler paylaşmak isteyenler ücretsiz içerik üreticiliği eğitimini tamamlayıp, kendi profillerinde içerikler üretebiliyor. İçerik sayısı on beşi geçen herkes ücretsiz başarı belgesi ve tik alarak doğrulanmış bir hesaba sahip olabiliyor. İçerik üreticiliği için Türkçeye hakim, dil bilgisi kurallarını iyi bilen, Photoshop'ta iyi ve görsel zekasına güvenen, cümlelerini resimlerle de anlatabilen, mizah anlayışı kuvvetli, araştırmacı/meraklı bir kişiliğe sahip, etkileyici içeriklerle farkındalık yaratabilecek kişiler aranıyor.

Bünyesinde çalışacak ekip arkadaşları için ise; içerik editörü, video kurgu ve montaj yapabilen, seslendirmen, grafik tasarımcısı, sosyal medya yöneticisi aranıyor. Takım çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, planlı ve disiplinli olan herkesin başvurusunu bekliyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
Fabrika nerde diyorlardı, TOGG fabrikasını ilk defa gezen CHP'li vekillerden şaşırtıcı açıklamalar!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!