Deri Ayakçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Deri Ayakçı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Deri Ayakçı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Deri Ayakçı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Deri Ayakçı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Deri Ayakçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Ayakçı Maaşları

Deri Ayakçı maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Deri Ayakçı maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Ayakçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.11

Meslek Adı :

Deri Ayakçı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri/kürk giyim üretiminde kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre model ürün parçalarını dikime hazırlama ve bitim işlemlerini deri model makineci ile işbirliği içerisinde gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Ayakçı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak c) Kalıp kontrol numunesini dikime hazırlamak

d) Kalıp kontrol numune kesimini kontrol etmek

e) Kalıp kontrol numune dikimi için iş hazırlamak

f) Dikim kontrolü yapmak

g) Model kesimini kontrol etmek

h) İşi dikime hazırlamak

i) Ürünü telalamak

j) Dikişe/çatıma hazırlık yapmak k) Uya yapmak

l) Dikiş açmak, Kenar kıvırmak, İlik/cep yeri açmak, Dikiş bindirmek

m) Ara ölçüm kontrolü yapmak

n) Tamir yapmak

o) Son ölçü kontrolü yapmak

p) Modelin kalite kontrolünü yapmak q) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Deri Ayakçı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?