Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu görev tanımı nedir, Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu ne iş yapar, Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu Tanımı;

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Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu Maaşları

Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.24

Meslek Adı :

Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş ve kuru/mekanik işlemlerden geçmiş yarı mamul deriye bitim işlemleri uygulama aşamalarını kontrol eden, üretim reçetesine göre kimyasal karışımları hazırlayan, deri numuneleri üzerinde uygulama çalışmalarını yapan ve sonuçları değerlendiren, çalışma ekibini yönlendiren ve yöneten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak

c) Üretim sürecini takip etmek

d) Üretim için kimyasal karışım hazırlamak

e) Üretim reçetesini uygulamak

f) Test yapmak

g) Asorti kontrolü yapmak

h) Fiziksel kontrol yapılmasını sağlamak

i) Penatrasyon kontrolü yapılmasını sağlamak

j) Sınıflandırma kontrolü yapmak

k) Yüzey boyama işlemleri kontrolü yapmak

l) Pistole makinesinde yüzey boyama işlemi kontrolü yapmak

m) Silindir makinesinde yüzey boyama işlemi kontrolü yapmak

n) Pres işlemleri kontrolü yapmak

o) Polisaj kontrolü yapmak

p) Son işlemler/bitirme işlemleri kontrolü yapmak

q) Üretim performansını değerlendirmek

r) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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