Deri Dolapcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Dolapcı görev tanımı nedir, Deri Dolapcı ne iş yapar, Deri Dolapcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Dolapcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Dolapcı Tanımı;

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Deri Dolapcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Dolapcı Maaşları

Deri Dolapcı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Deri Dolapcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Dolapcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.10

Meslek Adı :

Deri Dolapcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham deriyi ıslatma, tulum derileri açma, kılları temizleme, kireçleme, dolap boyama ve fiksasyon yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Dolapcı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Derileri sınıflandırmak, ön budama yapmak, saymak, tartmak,

b) Havuzu suyla doldurmak, derileri havuza atmak, kimyasalların süresini belirlemek, fiziksel kontroller yapmak, derileri yıkamak,

c) Tulum derileri karın kısmından keserek açmak, derinin suda bekleme süresini belirlemek, derileri sudan çıkarmak, istiflemek,

d) Kimyasal malzemeleri dolap içine aktarmak, badana için dolabı hazırlamak, derileri dolaba almak, elle kılları temizlemek, kılların temizlenmesi için kimyasal hazırlamak, kılların temizleme süresini belirlemek,

e) Kireçleme yapmak, kireç gidermek, sama yapmak, yağ gidermek, derinin kenarlarını temizlemek,

f) Bazifikasyon yapmak, istif yapmak, tasnif etmek, derileri sıkmak- yarmak,

g) Dolapta yıkama işlemini yapmak, yıkama işlemine krom vermek, derileri dolaptan dökmek

h) Traş makinesinde kalınlık-incelik ayarını yapmak, derileri tıraşlamak,

i) Yağlama ve dolap boyama yapmak,

j) Fiksasyon yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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