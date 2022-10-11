Deri Eşya Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Eşya Montajcısı görev tanımı nedir, Deri Eşya Montajcısı ne iş yapar, Deri Eşya Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Eşya Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Eşya Montajcısı Tanımı;

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Deri Eşya Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Eşya Montajcısı Maaşları

Deri Eşya Montajcısı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Deri Eşya Montajcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Eşya Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.07

Meslek Adı :

Deri Eşya Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bavul, el çantası, kemer ve deri giyim eşyalarının montajı yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Eşya Montajcısı. işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deri eşyaların kesilmiş hazır parçalarını birleştirip sabitlemek, b) Eşyanın iç dikişlerindeki sarkan ipleri makasla kesip düzeltmek,

c) Zımba ile delikler açarak parçaları birleştirip tel yada perçinle rapteder ve metal, plastik ve diğer bağlantı elamanları ile tutturmak,

d) Gereken yerlere yapıştırıcı madde sürüp ve kıvırarak preslemek,

e) El yada makine ile son dikişlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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