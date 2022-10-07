Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi görev tanımı nedir, Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi ne iş yapar, Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi Tanımı;

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Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi Maaşları

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.07

Meslek Adı :

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kemer, futbol topu, el çantası, portföy, bavul, fermuarlı evrak çantası abajur, çiçek ,kukla, nazarlık vs. deri eşya gibi esas itibariyle deri ve köseleden yapılan çeşitli eşyayı elle veya makine ile imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi seçerek kesmek,

b) Deri ve köselenin kenarlarını incelterek parçalara şekil vermek,

c) Malzeme üzerine zımba ile veya diğer suretle delikler açmak,

d) Kesilen parçaları birbirine yapıştırarak dikmek,

e) Gereken yerleri perçinleyip bıçakla fazlalıkları alarak düzeltmek,

f) Deri ve köseleyi boyamak, üzerine vernik sürmek veya diğer suretle muamele ederek üzerine metal parçalar, toka, kilit vs. takmak,

g) Istampalar ve kendi desenlerini hazırlamak,

h) İşkence kalıp ve deri üzerine kabartma süsler yapmaya mahsus teçhizat da kullanabilir ve tamir işleri yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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