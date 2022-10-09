Deri-Finisajcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri-Finisajcı görev tanımı nedir, Deri-Finisajcı ne iş yapar, Deri-Finisajcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri-Finisajcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri-Finisajcı Tanımı;

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Deri-Finisajcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri-Finisajcı Maaşları

Deri-Finisajcı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Deri-Finisajcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri-Finisajcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.09

Meslek Adı :

Deri-Finisajcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri yüzeyini boyar maddelerle kaplama, deri cildine desen verme veya baskı yapma işlemlerinin yanında germe, budama, boya paketleme ve deriye üstün özellikler kazandırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri-Finisajcı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deriyi kurutmak, yumuşatmak,

b) Tav dolabında deriyi tavlamak

, c) Deriyi budamak,

d) Deriyi temizlemek,

e) Boya hazırlamak, deriyi boyamak, deriyi ütüye hazırlamak,

f) Ütü yapmak,

g) Çıkan mamul deriyi ölçmek,

h) Deriyi kalitesine göre ayırmak,

i) Derileri etiketlemek,

j) Kalite kontrolünü yapmak,

k) Paketleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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