Deri İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri İşleme Teknisyeni görev tanımı nedir, Deri İşleme Teknisyeni ne iş yapar, Deri İşleme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri İşleme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri İşleme Teknisyeni Tanımı;

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Deri İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri İşleme Teknisyeni Maaşları

Deri İşleme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Deri İşleme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri İşleme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.12

Meslek Adı :

Deri İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri İşleme Teknisyeni kendi başına ve belli bir süre içerisinde; deri sektöründe çalıştığı işletmede, iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, çözelti hazırlayabilen, kimyasalların deriye etkilerini saptayabilen, deride pikle ve tabaklama yapabilen, finisaj işlemlerini ve derinin kalite kontrol analizlerini yapabilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip deri mühendislerinin, kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri İşleme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deri mühendisi direktifleri doğrultusunda iş organizasyonu yapmak,

b) İşlenecek deriyi seçmek,

c) Ham deriyi ıslatmak, gerekirse tüy ve kıllarını temizlemek, derilerde kalan etleri sıyırmak, kireç sama ve yağ giderme işlemini yapmak,

d) Deriye salamura ve tabaklama işlemlerini yapmak,

e) Sıkma ve traş işlemlerini yapmak,

f) Deride kalite ayırımı yapmak,

g) Traşlı derilerin boyama, yağlama ve ikinci tabaklanmasını yapmak,

h) Deriyi kurutmak, istenilen renge boyamak, ütülemek ve su geçirmezliğini sağlamak,

i) Deriyi istenilen ölçülerde kesmek, satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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