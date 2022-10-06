Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü Tanımı;

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Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü Maaşları

Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.17

Meslek Adı :

Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham deriyi çeşitli işlemlere tabi tutarak kullanıma hazır yarı mamul haline getirme işlemlerini yapan ve/veya yapılmasını takip ederek çalışma ekibini yönlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Tabaklama öncesi; ham deri asorti takibi yapmak, ıslatma işlemi yapmak, budama yapmak, badana işlemini takip etmek, kireçleme işlemi yapmak, etleme işlemini takip etmek, kireç giderme işlemi yapmak, sama işlemi yapmak, yağ giderme işlemi yapmak, pikle işlemi yapmak, depikle işlemi yapmak,

c) Tabaklama işlemleri ile ilgili olarak, taklama yapmak, istifleme işlemini takip etmek, asorti takibi yapmak,

d) Tabaklama sonrası; sıkma işlemini takip etmek, yarma işlemini takip etmek, pudralama işlemini takip etmek, traş işlemini takip etmek, nötralizasyon işlemi yapmak, retenaj işlemi yapmak, boyama işlemi yapmak, yağlama işlemi yapmak, fiksasyon/bağlama işlemi yapmak, e

) Yaş işlemler bitirmede kuru işlemleri takip etmek,

f) Bitim işlemleri ile ilgili olarak, asorti takibi yapmak, yüzey boyama işlemi yapmak, pres işlemi yapmak, polisaj işlemi yapmak, kuru dolap işlemini takip etmek, gergi/çivi işlemini takip etmek, budama işlemini takip etmek, ölçme işlemini takip etmek, paketleme işlemini takip etmek,

g) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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