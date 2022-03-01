Deri Kesimci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Deri Kesimci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Deri Kesimci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Deri Kesimci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Deri Kesimci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Deri Kesimci Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Kesimci Maaşları

Deri Kesimci maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Deri Kesimci maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Kesimci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.03

Meslek Adı :

Deri Kesimci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazır giyim üretiminde kullanılan deri ve kürk çeşitlerini inceleme, malzeme özelliğine uygun kesim araçlarını hazırlama, modelin kalıplarını yerleştirme, kesim yapma, kesilmiş parçaları eşleme ve dikime sevk etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Kesimci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite çalışmalarını desteklemek

b) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Modelini ürün, çizimini ve kalıbı incelemek

e) Kesim planı yapmak

f) Kalıbı yerleştirmek

g) Elde kesim yapmak h) Diğer kesim araçları ile kesim yapmak

i) İşaretleme yapmak j) Kesilen parçaları kontrol etmek

k) Model bütününü kontrol etmek

l) Model kalıplarını teslim etmek

m) Artan deri/kürkü teslim etmek

n) Kesim araçlarını düzenlemek

o) Kesilmiş işi teslim etmek

p) Kesim raporu düzenlemek

q) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir .

Güncel Meslek : EVET

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