Deri Konfeksiyon Makinecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Deri Konfeksiyon Makinecisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş sorumluluklarını yerine getiren kişidir.

Deri Konfeksiyon Makinecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Konfeksiyon Makinecisi Maaşları

Deri Konfeksiyon Makinecisi maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Deri Konfeksiyon Makinecisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için okuryazar olmak yeterlidir.

Deri Konfeksiyon Makinecisi Ne İş Yapar?

Deri Konfeksiyon Makinecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: verilen görevleri yerine getirir.

Deri Konfeksiyon Makinecisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Deri Konfeksiyon Makinecisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Deri Konfeksiyon Makinecisi mesleğinin meslek kodu 8153.15 olarak belirlenmiştir

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