Deri Konfeksiyon Makinecisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3324.01

Meslek Adı : Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu : Ticari Aracılar (Brokerler)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Deniz taşımacılığında uygun gemi ile yükün bir araya getirilmesini sağlayarak, söz konusu ticarete konu olan malların deniz yolu ile taşınmasına ya da gemi alım satımına aracılık eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri; Teknikeri , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temsil ettiği tarafa piyasa hakkında bilgi vermek, tavsiyelerde bulunmak,

b) Kiracının malını satması, armatörün ise gemisini çalıştırması bakımından mevcut ve gelecek piyasa şartları hususunda onları bilgilendirmek,

c) Tarafların yük taşınması ve gemi bağlanması talepleri ortaya çıktığında, uygun gemi ile yükün buluşturulmasına aracılık etmek,

d) Tarafların teklif ve karşı teklif hazırlamalarına yardımcı olmak, bunların taraflar arasında değişimine aracılık etmek, müzakere sırasında teklif edilen şartlar hakkında temsil ettiği tarafa açıklamalarda bulunmak,

e) Sefer tahminleme hesaplamalarını yapmak,

f) Taşınacak yük, gidilecek coğrafya ve limanlar hakkında tarafları uyarır, bir teklifi karşıya geçmeden kontrol etmek, eksikler varsa temsil ettiği tarafı bilgilendirmek,

g) Gelen yük ve gemi tekliflerini filtreleme, karşı tarafa geçmeden önce muğlak ve açıklamaya muhtaç hususları açıklığa kavuşturmak, müzakere sırasında anlaşmazlık çıktığında tarafların üzerinde anlaşabilecekleri mukavele maddelerini kaleme almak,

h) Deniz ticaretine uygun olarak kira sözleşmelerini düzenlemek,

i) Sefer tamamlanıncaya kadar tüm faaliyetleri takip etmek,

j) Taraflar arasındaki görüşmelere aracılık eder, çıkan problemlerin çözümlenmesine, ihtilaf ve sorun çözümlerin yardımcı olmak,

k) Deniz yolu taşımacılığında taşımacılık sürecini yönetmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Deri Konfeksiyon Makinecisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı mesleği için “3412.06” kod olarak kullanılır iken Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru mesleği için “8121.63” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Deri Konfeksiyon Makinecisi Meslek Kodu “8153.15” olarak belirlenmiştir.

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